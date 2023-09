Italian Baseball Series 2023 | che rimonta Bologna! Fortitudo all’ultimo respiro in gara-3 e può chiudere la serie scudetto

(Di giovedì 7 settembre 2023) Clamoroso quello che accade in-3 delle. Con unaincredibile nell’ultimo inning, l’UnipolSaiBologna batte San Marino per 7-6 a Serravalle e si guadagna il fatto di giocare domani il primo match point per guadagnarsi il titolo di Campione d’Italia. Una serata, questa, che verrà a lungo ricordata per quanto accaduto nelle fasi finali. Apertura con parecchi errori in quota San Marino che portano a segno Seferina sul singolo di Helder; pronta la reazione con Batista che, a sua volta, sfrutta qualche problema di troppo della difesa bolognese per pareggiare sull’1-1. Bertossi, nel secondo inning, va a sfruttare uno svarione di tiro dopo un singolo per andare in seconda base e, subito dopo, è ancora Seferina ...

È una montagna russa, questa gara2 diSeries. Si va su e giù in morale e rendimento. Cambi repentini, quasi inaspettati nel trend del match. Di sicuro c'è che San Marino non ha ...

