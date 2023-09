Italia | Ventura | «Spalletti la miglior scelta possibile | tiferò per lui»

(Di giovedì 7 settembre 2023) Le parole di Gian Piero, ex allenatore della Nazionale, sulla nomina di Lucianocome nuovo ct Gian Pieroha parlato a Il Mattino della Nazionale. PAROLE – «La Figc non poteva scegliere di meglio. La Nazionale non poteva avere una guidae. Per Luciano poi è la ciliegina sulla torta di una carriera importante. Gli sono affezionato: merita tutto il bene. Non ho mai tifato per un Ct, ma per l’: ora tifo anche per il Commissario tecnico. L’ultima volta che l’ho visto è stato alla vigilia di Torino-Napoli, quando sono andato a trovarlo in ritiro. Gli ho fatto i complimento per lo scudetto e, qualche giorno fa, un in bocca al lupo per la Nazionale con un messaggio. Ho ravvisato la personalità che sviluppava anche in campo. Poi gli sono ...

