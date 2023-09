Italia U19 | ottimo test contro l’Irlanda del Nord | termina 3-2 l’amichevole

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 settembre 2023) La Nazionale Under 19, campione d’Europa in carica, prosegue la propria marcia di avvicinamento agli Europei di categoria. Dopo il successo all’esordiol’Albania, la formazione di Corradi si impone suldelper 3-2, questo pomeriggio. Il tecnico ha così commentato la prestazione degli Azzurrini: “I ragazzi hanno approcciato bene la sfida, ovvio poi che nella disamina della gara ci siano delle cose che sono state fatte meglio e altre peggio, ma il fatto di aver subito il pareggio al loro primo tiro in porta e di essere riusciti a riportarci subito in vantaggio, non può che essere un segnale positivo soprattutto da un punto di vista mentale”. Gli Azzurrini sono andati in vantaggio grazie a Bolzan ad inizio gara, subendo il pariirlandese firmato da Evans. Poi Di Parravicini, firma il nuovo ...