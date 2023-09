Italia | Okoli | 'Spero nella chiamata di Spalletti | altrimenti penserò alla Nigeria'

(Di giovedì 7 settembre 2023) Calebha parlato oggi in conferenza stampa a margine della sua presentazione come nuovo giocatore del Frosinone. Il difensore di proprietà...

I campioni d'della Società Sportiva Calcio Napoli hanno perso la vetta della classifica dopo ... A disp.: Frattali, Cerofolini,, Lusuardi, Brescianini, Kvernadze, Kaio Jorge. All.: Di ......tenendo presente anche il calendario ingeneroso che l'ha messa di fronte ai campioni d'del ...e Bourabia . Fondamentale averli tutti a disposizione per la gara interna col Sassuolo di ...4 Per le altre grandi d'è 4 stata una giornata di cessio4 ni. La Lazio ha prestato Mar3 cos ... Bourabia allo Spezia a titolo gratuito,in prestito dall'Atalanta e... Ibrahimovic. Non ...

Italia o Nigeria Okoli non ha dubbi: "Spero nella chiamata di ... TUTTO mercato WEB

Caleb Okoli, nuovo difensore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa presentandosi a stampa e tifosi. Le sue dichiarazioni Caleb Okoli, nuovo difensore del Frosinone, ha parlato in conferenza s ...Il Frosinone scatenato nelle ultime ore di mercato. Dopo aver chiuso per Reinier ed Okoli, ha sistemato il centrocampo. E' arrivato Mehdi Bourabia a titolo definitivo dallo Spezia. (ANSA) ...