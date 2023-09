(Di giovedì 7 settembre 2023) Nella nuova proposta di legge per arginare i soggiorni, inasprite leper chi affitta un solo giorno (il minimo è due), ogni appartamento avrà un codice identificativo nazionale che dovrà esporre.Scende, inoltre, da 4 a 2 il limite di appartamenti, dello stesso proprietario, in locazione breve (da 1 a 30 notti) tassabile con cedolare secca

... Odessa è la ferita palpitante che più riguarda l'. E non è un caso che, missili permettendo, ... Fino il 23 luglio scorso, quando i missili, ancora una volta russi, l'hanno distrutta di".L'in questa pausa di 12 mesi è intenzionata ad aprire il dossier della seconda canna al ... Per scavare iltunnel serviranno tre anni di lavoro - per la messa in sicurezza ne servirebbero ...Mentre il console onorario Shtamburg ha aggiunto: "Con l'inaugurazione di oggi l'ha diufficialmente una casa ad Odessa. Il consolato sarà un punto di riferimento per tutti gli italiani ...

Italia, nuovo regolamento sugli affitti brevi: scattano le sanzioni Il Sole 24 ORE

Presentata in sala Pegaso la Federazione nazionale dei fisioterapisti. Il presidente Gino Petri: "Finalmente una casa comune per riflettere. sul futuro della nostra professione che è sempre più minacc ...Italia-Ucraina a Milano per Euro 2024 con le Frecce Trenitalia: i possessori dei biglietti della partita potranno usufruire di sconti fino all’80%.