Italia-Macedonia in tv | data | orario e diretta streaming ottavi Europei maschili volley 2023

(Di giovedì 7 settembre 2023) Inizia il conto alla rovescia perdel Nord, partita valevole per glidi finale deglidi, in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre tra, Bulgaria,del Nord ed Israele. Gli uomini di Fefé De Giorgi, vincitori della Pool A a punteggio pieno, tornano in campo per la prima sfida da dentro o fuori, in cui non saranno ammessi errori. Sulla strada degli azzurri c’è la compagine macedone, che ha chiuso al quarto posto il girone C ed ora va a caccia dell’impresa. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà ai quarti di finale? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 9 settembre al Palaflorio di Bari, in. Di ...

Si avvicina l'esordio di Luciano Spalletti sulla panchina dell' Italia. Sabato 9 settembre infatti gli azzurri scenderanno in campo contro la Macedonia del Nord per le qualificazioni a Euro2024. In ...Nicolò Barella ha parlato dal ritiro della Nazionale a Coverciano toccando diversi temi importanti. "E' un grandissimo onore essere tra i trenta candidati al Pallone d'Oro. Sono orgoglioso di rapprese ...