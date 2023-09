Italia-Macedonia del Nord | i precedenti e gli ultimi risultati Notte da incubo per gli azzurri

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 settembre 2023) Dopodomani l’del neo CT Luciano Spalletti sarà di scena a Skopje con ladelper la terza sfida del girone C di qualificazione agli Europei del 2024 che si svolgeranno in Germania: un match già decisivo per gli, costretti a ottenere i tre punti per non staccarsi ulteriormente dal secondo posto occupato dall’Ucraina, avversaria della selezione del Bel Paese nell’impegno programmato il 12 settembre in quel di Milano. Ladel, formazione che occupa la posizione numero 68 del ranking FIFA, dalla propria affiliazione all’UEFA nel 1994 ha incrociato solamente in tre occasioni, per altro piuttosto recenti, gli: il primo incontro ufficiale tra le due squadre è avvenuto il 9 ottobre 2016 per le qualificazioni ai Mondiali in ...