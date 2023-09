Italia | l’analisi della Macedonia del Nord

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 7 settembre 2023) Per Luciano Spalletti non c’è tempo da perdere: sabato 9 settembre arriverà il debutto di fuoco sulla panchinaNazionale, per le qualificazioni ad Euro 2024. Teatrosfida la Philip II Arena, avversario ladel, che per ovvi motivi genera sconforto e cattivi ricordi tra i tifosi azzurri. In quel fatidico 24 marzo 2022 l’ex Palermo Alexsandar Trajkovski, proprio nel suo vecchio stadio, manda all’inferno Roberto Mancini e i suoi discepoli, costringendo l’a saltare il secondo Mondiale di fine. Analizziamo ladelin attesacontesa contro l’del, il percorso Lanel Gruppo C fin qui ...