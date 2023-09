Italia-Germania | a BolognaFiere l’evento Piccola Industria | Con inflazione a rischio interscambio

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 7 settembre 2023) Si è tenuto questa mattina presso: transizioni, nuove geografie di filiera e opportunità per le PMI” (PPT AHK –) organizzato daConfin collaborazione con AHK Italien – Camera di Commercio Italo-Germanica e Fondirigenti. Il convegno si è svolto nell’ambito di FARETE la due giorni di networking, promossa e organizzata da ConfEmilia. Negli ultimi anni i mutamenti in corso all’interno delle filiere e lungo le catene di approvvigionamento globali hanno subito un’accelerazione impressa dalla pandemia e dal conflitto russo-ucraino. E in questa nuova fase dell’economia mondiale è diventato centrale approfondire come stanno cambiando ...