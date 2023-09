Italia-Cina | Tajani | ' partenariato strategico con Pechino | valuteremo se mantenere ' via seta' '

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Abbiamo uncon ladal 2004 avviato con Berlusconi. Vogliamo incrementare il nostro export e abbiamo ottenuto risultati importanti durante il mio viaggio a. La 'Via della' non ha prodotto risultati soddisfacenti,se rimanere nel Memorandum con il parlamento". Lo ha detto a ‘Radio anch'io' il vice premier e ministro degli Esteri Antonio

DATI MACROOre 05.00 Bilancia commerciale, dato di agosto. Attesa: 78 miliardi (precedente 80.6 miliardi) ... Attesa: - 0.2%m/m (precedente - 1.5%m/m)Ore 10.00 Vendite al dettaglio, dato di ...... conflitti) a livello globale, guardando principalmente agli interessi die Svizzera, oltre ... ancora rappresentato dagli Usa, e dall'altra par­te la. In mezzo c'è la Russia che non ha un ...... che anno dopo anno viene spremuto per arricchire l'occidente o la, consapevole dell'... Presenti per l'il nuovo inviato speciale per il Cambiamento climatico, il professor Francesco Corvaro, ...

Tajani: 'L'Italia sostiene il dialogo con la Cina nell'Ue' Agenzia ANSA

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Abbiamo un partenariato strategico con la Cina dal 2004 avviato con Berlusconi. Vogliamo incrementare il nostro export e abbiamo ottenuto risultati importanti durante il mi ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 set - Le Borse europee sono orientate al ribasso in vista dell'apertura: i nuovi timori sull'inflazione Usa, emersi dagli indici Ism del mese di agosto rela ...