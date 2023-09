A luglio 2023 si stima, per leal dettaglio, un aumento congiunturale dello 0,4% in valore e un calo dello 0,2% in volume. Lo rileva l'spiegando che su base tendenziale leal dettaglio aumentano del 2,7% in valore e registrano un calo in volume del 4,5%. Su base annua ledei beni alimentari si espandono del 5,6% ...Gli italiani acquistano meno, ma spendono di più. È quanto emerge dal report pubblicato oggi dall'sulledel commercio al dettaglio a luglio , che sono scese in volume ( - 0,2%) e sono cresciute in valore (+0,4%). Sono in crescita ledei beni alimentari in valore (+0,8%) ...Così Coldiretti in base ai datisul commercio al dettaglio nei primi 7 mesi dell'anno. Vola il cibo low cost,e i discount alimentari fanno segnare un +9,7% nellein valore, cosa che ...

Istat, vendite al dettaglio luglio +0,4% in valore sul mese Agenzia ANSA

A luglio 2023 si registra una crescita congiunturale delle vendite al dettaglio in valore e una diminuzione in volume, quest’ultima determinata dalla dinamica dei beni non alimentari.L’inflazione pesa sui consumi delle famiglie, che acquistano meno e a prezzi più cari. Si spiega così la crescita congiunturale delle vendite al dettaglio in valore e una diminuzione in volume di lugl ...