Io | capitano | il nuovo Pinocchio di Garrone in viaggio dal Senegal all’Europa

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il regista di Gomorra è per la prima volta in gara a Venezia con un film di cui si parlerà a lungo. Da oggi nei cinema italiani

...vista - " Siamo in contatto con lui e aspettiamo che ci dia aggiornamenti " ha aggiunto il... complice ilranking, gli offrirà il privilegio, meritato, di puntare direttamente ai ...La nazionale italiana era alla ricerca di un, un degno sostituto che possa assumere l'eredità di Leonardo Bonucci . Molti nomi sono stati chiacchierati in queste settimane. ...Fine dell'era Mancini e addio a Bonucci: Spalletti ha scelto ilQuest'ultimo, incalzato sull'argomento, si è lasciato sfuggire un particolare: 'La risposta alla domanda sulle ...

Luciano Spalletti ribalta la Nazionale: "Il nuovo capitano dell'Italia", nome clamoroso Liberoquotidiano.it

Giovedì 7 settembre torna in prima serata su Rai 4 l’eroico Team Bravo guidato dal capitano Jason Hayes con due nuovi episodi in prima visione assoluta della quinta stagione della serie action “SEAL T ...Ottavo giorno alla Mostra del Cinema della Biennale di Venezia. In gara c’è Matteo Garrone con il suo “Io Capitano”, film...(Fonte: AgenSIR - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito web © Diri ...