... l'avevamo già vista indi Christopher Nolan , ma anche lì espressa in modo nettamente superiore. Si parla di fisica ma non abbastanza, si parla d'ma non lo si vede , si parla di ...Le otto puntate della seconda stagione · 7 settembre:" L'oltre lo spazio (e il tempo), con Luca Parmitano , astronauta dell'Agenzia spaziale europea e primo comandante ...In effetti, far collimare concetti astratti come l', la perdita e lo scopo con la fisica teorica non è facile. Ma nel tentativo di strafare,si perde proprio come il suo ...

Interstellar - L'amore oltre lo spazio (e il tempo) WIRED Italia