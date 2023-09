Inter | torna Sensi | recupero dall’infortunio | si punta ad averlo per il derby

L'infortunio di Sensi non preoccupa l'. Si era fermato lo scorso primo settembre per un affaticamento muscolare e qualcuno aveva già rivisto i fantasmi dei tanti ko fisici che ne hanno caratterizzato le ultime sfortunate stagioni in ...Dopo il post su Instagram sulla 'famiglia' che tanto ha fatto discutere, soprattutto per l'allegro sfottò di Asllani che gli ha dato simpaticamente del pagliaccio, J uan Cuadradoa parlare della sua nuova squadra dalla Colombia. I ...L'esperto difensorequindi a disposizione e sarà tra i convocati per il derby contro il Milan ..., obiettivo derby: Inzaghi recupera Acerbi e SensiPercorso netto al momento per l'dopo ...

UFFICIALE: Dall'Inter all'Internacional: Dalbert torna in Brasile, firma ... TUTTO mercato WEB

'Dobbiamo vincere in Macedonia. Sempre grato a Mancini per la fiducia che mi ha dato' FIRENZE (ITALPRESS) - 'Ogni mister ha le sue caratteristiche ...L'Inter di Simone Inzaghi ha ripreso gli allenamento. Il club nerazzurro ha iniziato a scaldare i motori in vista del derby contro il Milan, in calendario sabato 18 settembre, dopo la pausa per le ...