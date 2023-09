Inter-Nazionali | Italia prima | Francia sul podio ma con un asterisco

(Di giovedì 7 settembre 2023) La sostanazionale è il periodo dell’anno meno apprezzato da Inzaghi, anche perché la sua nuovadà quasi tutti i calciatori alle rispettive(+70%). Dopo il calciomercato estivo gli equilibri sono un po’ cambiati in rosa ma non cambia il dominio assoluto dell’PAESI NERAZZURRI – La nuovadi Simone Inzaghi al momento presenta ben quattordici calciatori che nella passata stagione giocavano altrove. La specifica “al momento” è legata al futuro del francese Lucien Agoumé, che potrebbe ancora lasciare Appiano Gentile per raggiungere un Paese in cui il calciomercato è ancora aperto (nei pressi di Istanbul?). Di questi, nove volti nuovi e ben cinque rientranti. Glini Raffaele Di Gennaro e Stefano Sensi, in primis. Il cileno Alexis Sanchez e l’austriaco ...

Ma nel corso della stagione saranno impegnate su più fronti, con Napoli eche dovranno anche ... Con giocatoridi tutto il mondo: da Danilo a Bremer senza dimenticare Rabiot, Vlahovic, ......punto interrogativo più grande è come queste squadre torneranno dalla pausa per le, per entrambe i giocatori dovrebbero rientrare quasi tutti per il 13 settembre e altri per il 14, l'...Il più citato dai media(1.193 menzioni) è stato infatti l'attaccante belga, seguito ... Lukaku è stato sul punto di essere riacquistato dall'ma dopo la rottura è stato esposto alle ...

Inter Milan, i giocatori convocati con le nazionali prima del derby Sky Sport

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, che sarà in carica per il triennio 2023-2026, ha nominato Massimo Capuano nuovo presidente e confermato Mario Adario vicepresidente e Paolo Fiorentino ...Dalle tavole in legno, perché non poteva permettersene una professionale, ai trionfi sigillati dall’oro olimpico: la storia del surfista Italo Ferreira ...