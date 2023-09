Inter-Milan | è già tempo di derby… mercato | il nome sul taccuino di Marotta e Furlani

(Di giovedì 7 settembre 2023) Ilè finito da poco mapensano già al futuro soprattutto per unin attacco segnato suldiIlè finito da poco mapensano già al futuro soprattutto per unin attacco segnato suldi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, David del Lille è il giocatore seguito dalle dueesi già adocchiato in estate ma nessuna ha affondato il colpo.

Dopo la sosta il campionato di Serie A ripartirà sabato 16 settembre con due big match: Juve - Lazio alle ore 15 e il derbyalle 18. Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in ...Di, infine, c'è tanto, ma si torna lì: tra Gundogan e Hakan Calhanoglu, il turco avrebbe ... Meno intuitiva la scelta di tenere fuori Rafael Leao, che oltre alsemifinalista di Champions è ...L'ex allenatore delscrive sulla Gazzetta dello Sport : 'A San Siro ci saranno tutti gli ingredienti per assistere a una sfida spettacolare:si presentano alla partita in ottime ...

Serie A, comunicati anticipi e posticipi fino alla 19^ giornata: il programma dell'Inter, tra UCL e... Fcinternews.it

Manca sempre meno all’arrivo di un attesissimo derby della Madonnina che metterà di fronte le due capoliste Milan e Inter. Per moltissimi tifosi rossoneri è già iniziata l’attesa per la partita di ...“Penso che tutte e due (Milan e Inter, ndr) hanno fatto bene, comprato i giocatori giusti. Sarà una partita sicuramente molto molto interessante: però, sempre forza Milan! Troppo presto per dire se ...