Inter | Lucescu | «Favorita per lo scudetto | tra Lautaro | Mkhitaryan…»

Le parole disull': "É reduce dalla finale di Champions, è partita bene ed è favorita per lo Scudetto. Ha cambiato tanto" Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Mircea Mirescu ha parlato dell', ...... non sembra voler sorridere a Kevin De Bruyne che, dopo l'infortunio in finale contro l', ... quello che gli permetterebbe di agganciare Mirceaal secondo posto della classifica dei tecnici ...Solo(37) ha vinto attualmente più trofei di Guardiola, che è ormai vicino alle bacheche di ... ci sono Antonio Conte , che dopo aver ridato anima a Juve eha condotto il Tottenham alla ...

Lucescu: “Inter ha cambiato tanto, ma ha preso giocatori forti. Inzaghi ha il mio pupillo” fcinter1908

Mircea Lucescu ha fatto la sua griglia della Serie A in ottica Scudetto: per l'allenatore l'Inter parte in pole mentre Milan e Juve inseguono ...Mircea Lucescu, tecnico della Dinamo Kiev ed ex allenatore dell'Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "L'Inter è reduce dalla finale di Champions, è partita bene ed è favorita per lo Scudetto.