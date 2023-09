Inter | che crescita! Dal 2022 un +2 nella lista del Pallone d’Oro

Leggi su inter-news

(Di giovedì 7 settembre 2023)giornata di ieri è uscita ladei 30 candidati per il prossimo. Per l’si tratta della certificazione di una grande crescita a livellonazionale, con ben due candidati (Nicolò Barella e Lautaro Martinez). A fronte degli zero dello scorso anno. CRESCITA – Bisogna dirlo: la finale di UEFA Champions League ha contribuito parecchio. Rispetto alla crescita dell’a livellonazionale è cresciuta. A certificarlo è la presenza di due giocatoridei trenta giocatori migliori della scorsa stagione, che si contenderanno il2023. Si tratta di Nicolò Barella – peraltro unico italiano presente e senza nemmeno ...