Inter | Antonello | 'Stadio a Rozzano | firmata l'esclusiva Sponsor? Crescita continua per avere più fondi mercato'

(Di giovedì 7 settembre 2023) L'amministratore delegato dell'area corporate dell', Alessandro, è stato rieletto come rappresentante italiano...

Il Ceo corporate nerazzurro, a margine dell'assemblea Eca, è stato intervistato dal nostro Francesco Cosatti. In merito alla questione stadio, il dirigente nerazzurro ha confermato l'interesse per l'...I restanti 23 invece sono stati selezionati dopo elezione e tra questi è presente Alessandro). Questi i dirigenti scelti: - Alessandro) - Jokin Aperribay (Real ......

L'associazione dei club europei (ECA) ha votato questa mattina in assemblea per scegliere i suoi soci ordinari ...L'amministratore delegato nerazzurro manterrà il suo ruolo all'interno dell'associazione dei club europei per il prossimo quadriennio ...