Inter | Antonello annuncia delle novità sul futuro stadio

... Nasser Al - Khelaifi, come presidente e la nomina come Ordinary Members per il ciclo 2023 - 2027 dell'amministratore delegato dell'Alessandro, per lui si tratta di una conferma, e ...L'amministratore delegato dell', Alessandro, è stato confermato tra i 30 membri, mentre Dan Friedkin , presidente della Roma, è tra i cinque rappresentanti nella UEFA / ECA Joint ...Confermato, tra gli italiani, Alessandro, amministratore delegato dell'. Tra le novità, anche l'ingresso del Monza e l'uscita dell' Union Saint - Gilloise , che ha aderito all'...

Inter, Antonello: 'Stadio a Rozzano, firmata l'esclusiva. Sponsor Crescita continua per avere più fondi mercato' Calciomercato.com

Alessandro Antonello, CEO Corporate dell’Inter (LaPresse) – interlive.it Il gruppo nerazzurro può dire di aver mantenuto salda la propria nomea di club capofila di tutte le altre realtà calcistiche ...Antonello si è soffermato su un tema in particolare: il nuovo stadio dei nerazzurri. Il dirigente ha confermato l'interesse e le valutazioni in corso per l'area di Rozzano, aggiungendo ulteriori ...