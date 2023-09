Inizio scuola | i consigli dei pediatri agli alunni | “Mai saltare la colazione ed evitare l’utilizzo dello smartphone la sera prima di andare a dormire”

Dovrebbero partire all'del 2024 i lavori per la realizzazione della nuova palestra di via Vasari. Aggiudicato l'... alla Rizzottaglia, di fronte alladell'infanzia "Collodi", dove esiste ...La proposta di trasferimento nelle strutture di un'altra, lo Stagno, a Genneruxi, non ha ...dell'opposizione - che ha fatto montare le tende della protezione civile per garantire l'dell'...... che darà nuove possibilità di business a giovani imprenditori e cuochi all'della loro ... Il piano di franchising prevede una formazione presso l'Accademia Niko Romito,di Alta formazione ...

Inizio scuola, in Piemonte alcune scuole anticipano la data prefissata. Ecco i motivi Orizzonte Scuola

L'8 settembre 2023 avverrà la protesta davanti al Campidoglio contro la situazione di precarietà nelle scuole d'infanzia e nei nidi.E' stata aperta negli spazi di Ars Genius, che completa così il percorso dopo infanzia e primaria. Gli alunni studieranno quattro lingue e ci saranno specifici potenziamenti su arte e strumenti musica ...