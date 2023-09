Infortunio Zielinski in Nazionale | le parole del portavoce polacco | la situazione

... ha chiarito il motivo che ha portato il centrocampista del Napoli Piotra lasciare ... Non c'è nessun, per cui non ci saranno esami perché non sono necessari'. Comments commentsLe ultime notizie preoccupanti, in tal senso, sono rimbalzate dalla Polonia , coi supporter del Napoli a palpitare per le condizioni di Piotr. Il trequartista del Napoli si è fatto male in ..., il punto Jakub Kwiatkowski, portavoce della Federazione di calcio polacca (Pzpn), ha commentato questa informazione e spiegato a SportoweFakty WP: CalcioNapoli24.it è stato ...

Zielinski, infortunio con la nazionale: attesa per la diagnosi ilmattino.it

"Infortunio di Zielinski No, era soltanto stanco e non ha voluto correre rischi in allenamento" 07.09 13:34 - DALLA GEORGIA - Il giornalista Dgebuadze incontra il papà e l'agente di Kvara: "E' ...Nessun infortunio per Piotr Zielinski. L'ambiente del Napoli era entrato in allarme nella mattinata di giovedì dopo che dalla Polonia erano giunte informazioni riguardanti un presunto infortunio ...