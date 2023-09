Infortunio Sensi | tegola Inter | prossimo il rientro in campo?

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il mese di settembre è ancora all’inizio, le temperature cominciano a scendere ma l’hype per le partite della Serie A 2023/2024 non diminuisce. In attesa delle prossime partite del campionato è il momento per le società di limare gli ultimi dettagli delle squadre protagoniste all’no dell’ambito rettangolo verde. Tramite cessioni, rinnovi e acquisti ogni team è stato rafforzato in tutti i settori. Talvolta le negoziazioni sono state così lunghe, da seguire il trend di una soap opera, in altri casi il lieto fine è giunto senza troppi impedimenti. Da molto giorni a casa dell’si parla dell’ennesimodi Stefano. Scopriamo insieme cosa è successo.: quando può tornare in? Soltanto una settimana fa, ...