Infortunio Berrettini | il messaggio social | ' Punto a tornare dopo Shanghai'

(Di giovedì 7 settembre 2023) Matteosuirassicura i tifosi. Gli esami hanno escluso lesioni gravila caduta allo US Open. Salterà comunque la Coppa Davis e la stagione in Asia. "Un mix di emozioni... ...

Fortunatamente gli esami effettuati non hanno mostrato lesioni estremamente gravi come si era temuto - rottura parziale del legamento astragalico anteriore" ha scrittosui suoi profili ...IN AGGIORNAMENTO Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookieCosì, sui social, Matteo, a proposito dell'che lo ha costretto al ritiro agli Us Open contro il francese Arthur Rinderknech e del forfait per gli impegni di Coppa Davis, a ...

Infortunio Berrettini, il messaggio social: "Punto a tornare dopo ... SuperTennis

"Fortunatamente gli esami effettuati non hanno mostrato lesioni estremamente gravi". Matteo Berrettini informa sulle sue condizioni e sui social spiega come sta dopo l'infortunio subito al 2° turno de ..."Fortunatamente gli esami effettuati non hanno mostrato lesioni estremamente gravi come si era temuto, ho la rottura parziale del legamento astragalico anteriore. (ANSA) ...