Infermiera uccisa | l’ex compagno marocchino resta in carcere Gli inquirenti | contro di lui prove schiaccianti

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 7 settembre 2023)inAdil Harrati, il 45ennefermato con l’accusa di omicidio aggravato dalla premeditazione. Un delitto efferato, quello di Rossella Nappini, che registrando l’ultimo, agghiacciante femminicidio, lunedì scorso ha segnato nel sangue il quartiere Trionfale di Roma. Una fine atroce, quella dell’sul pianerottolo da più di venti coltellate all’addome, alcune delle quali l’hanno colpita in punti vitali e non le hanno dato scampo. Un massacro che ha portatodella vittima in cella come principale sospettato, accusato del delitto. Un provvedimento di custodia cautelare che oggi il gip ha confermato.a Roma, il gip convalida il fermo: Harratiin ...