Infermiera uccisa – Harrati in carcere rifiuta di rispondere

(Di giovedì 7 settembre 2023) Arresto convalidato per Adil(nella foto), il 45enne di origini marocchine, fermato perché accusato del femminicidio di Rossella Nappini, l’52ennecon più di venti coltellate lunedì in un palazzo a Roma dove viveva con la madre. Il giudice per le indagini preliminari, al termine dell’interrogatorio di garanzia nel penitenziario di Regina Coeli durante il qualesi è avvalso della facoltà di non, ha convalidato l’arresto ed ha disposto la custodia cautelare in. Il cadavere della donna era stato rinvenuto ieri, al civico 63 di via Giuseppe Allievo, zona Trionfale. A trovarlo due studenti e un uomo, condomini, nell’androne del palazzo. L’è stata accoltellata alla schiena, ha i segni dei fendenti su braccia ...

Resta in carcere Adil Harrati, il 45enne di origini marocchine, fermato perché accusato del femminicidio di Rossella Nappini, l'52ennecon più di venti coltellate lunedì in un palazzo a Roma dove viveva con la madre. Il giudice per le indagini preliminari, al termine dell'interrogatorio di garanzia nel ...

Resta in carcere il 45enne di origini marocchine Adil Harrati, fermato perché accusato del femminicidio di Rossella Nappini, l'infermiera 52enne uccisa con ...Dopo l'interrogatorio di garanzia a Regina Coeli il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. Stasera alle 19 la fiaccolata in memoria dell'infermiera davanti all'ospedale San Filippo Neri ...