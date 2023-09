Incidenti | ciclista uccisa a Milano | famiglia Quaglia ' non è stata fatalità'

(Di giovedì 7 settembre 2023), 7 set. (Adnkronos) - "Già dalle prime indagini svolte dalla Procura della Repubblica diè emerso come la scomparsa di Francescanon sia da ricollegare ad una tragica". Lo sostiene Giovanni Domeniconi, avvocato del foro di Bologna, che tutela gli interessi delladi Francesca, la 28enne travolta eda un camion la mattina del 29 agosto scorso ain viale Emilio Caldara, all'altezza di piazza Medaglie d'Oro. "Contrariamente a quanto sinora riportato da alcuni organi di stampa, la mattina del 29 agosto Francesca si trovava in sella alla sua bicicletta, procedendo nella medesima direzione del camion che ha provocato l'incidente, tamponandola da dietro. In particolare, le indagini hanno permesso ...

...che allontana l'obiettivo dei decessi zero Non si ferma la scia di morti causate dain ... il tir e la28enne viaggiavano nella medesima direzione lungo viale Caldara verso via ......che allontana l'obiettivo dei decessi zero Non si ferma la scia di morti causate dain ... il tir e la28enne viaggiavano nella medesima direzione lungo viale Caldara verso via ...La presenza delè stata segnalata anche sui pannelli informativi di Autostrade per l'Italia. Non risultanoo persone rimaste ferite. Redazione VareseNews redazione@varesenews.it ...

Tampona un'auto e viene sbalzata dalla bici: ciclista in ospedale RavennaToday

In un comunicato l’avvocato della famiglia Quaglia parla dell’incidente del 29 agosto che ha portato alla morte di Francesca ...Francesca Quaglia, la 28enne travolta il 29 agosto da un camion mentre era in sella alla sua bicicletta in viale Caldara a Milano, non è morta per una «tragica fatalità». Ne è convinta la famiglia del ...