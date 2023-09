Incendio Pastorano tre settembre | ecco i dati di ARPAC

(Di giovedì 7 settembre 2023)del trescorso.diffonde idi diossina e di altri inquinanti sprigionatisi Sono disponibili i risultati relativi al primo ciclo di campionamento, eseguito nell’arco di circa 24 ore nei giorni 4-5, per la ricerca di diossine e furani dispersi in atmosfera, in relazione all’divampato lo scorso trenell’area industriale di(Caserta). Lo annuncia una comunicazione digiunta in redazione. L’ha interessato un impianto di gestione di rifiuti non pericolosi, coinvolgendo rifiuti in plastica e gomma e rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti stessi. Attesa la sensibile intensità del vento ...

... sita in località Torre Lupara nel comune di. Una grossa colonna di fumo nero ha invaso tutta l'area circostante creando molti disagi alla popolazione residente. Per domare l'e ...102 E' in corso dal pomeriggio di domenica un vastoin un impianto di recupero rifiuti ex Gesia, a, in provincia di Caserta, in località Torre Lupara. Ad bruciare soprattutto materiale plastico. - continua sotto - Dalle 18.30 una ...'L'o in un capannone di rifiuti a( Caserta ) è un 'grave disastro ambientale'. A dirlo è il presidente della Provincia e sindaco del comune di Pignataro Maggiore (a pochi passi ...

Pastorano, ancora in corso incendio all'ex Gesia RaiNews

E' in corso il monitoraggio da parte dell'Arpac dei valori delle sostanze inquinanti prodotte dall'incendio che il 3 e 4 settembre ha devastato un capannone dell'impianto di rifiuti della società Gesi ...PASTORANO – Sono disponibili i risultati relativi al primo ciclo di campionamento, eseguito nell’arco di circa 24 ore nei giorni 4-5 settembre dall’Arpac dopo l’incendio scoppiato in un’azienda di rif ...