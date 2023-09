In Puglia è emergenza suicidi in carcere | numeri più alti del Mezzogiorno

Leggi su leurispes

(Di giovedì 7 settembre 2023) In Italia sono presenti 57.230 detenuti, di cui 38.665 di nazionalità italiana. La Regionene ospita 4.083, a fronte di una capienza regolamentare di 2.912 posti. Gli stranieri detenuti sono 584, le donne 210. Sono presenti 2 detenute con figli al seguito nelle strutture penitenziarie di Foggia e Lecce (dati Ministero della Giustizia). Il lavoro presentato dall’Istituto Eurispes all’interno del Rapporto Italia 2023 si propone di affrontare il tema del diritto alla salute nelle carceri d’Italia, attingendo come fonti al Ministero della Giustizia e all’Osservatorio Antigone. Undici sono le carceri presenti in: sei case circondariali (ad Altamura, Bari, Brindisi, Lecce, Lucera e San Severo), una casa di reclusione (a Turi), tre case sia circondariali che di reclusione (a Foggia, Taranto e Trani) e una casa di reclusione femminile (a ...