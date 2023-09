In centinaia alla fiaccolata per ricordare Rossella Nappini

(Di giovedì 7 settembre 2023) AGI -di persone hanno partecipatodi fronte al San Filippo Neri in memoria di Rossella, l'infermiera di 52 anni uccisa lunedì scorso a Roma con diverse coltellate. Presenti anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Nel corso della, all'ingresso del San Filippo Neri, è stata scoperta una panchina rossa in memoria delle vittime della violenza sulle donne e sia il primo cittadino che il presidente regionale hanno deposto una corona di fiori. "Siamo qui perché siamo una famiglia, siamo 'sanfilippini', una cosa che va oltre il senso di appartenenza. Lavoriamo tutti i giorni molte ore, con un contatto che forse non abbiamo neanche con i familiari" - ha detto una collega della vittima. "Non vogliamo che ci ...

