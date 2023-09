Illusione ottica del numero 1 per scoprire le nostre abilità cognitive | prova

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 7 settembre 2023)te a cimentarvi in questa nuovamettendo allale vostre capacità e: sfida per menti sopraffine! C’è chi ci riesce in pochi secondi, chi impiegherà diversi minuti e chi invece getterà la spugna, rinunciandovi. Sono le tre possibili conseguenze del cimentarsi in test che mettano allale propriee capacità. Sfide cerebrali pensate non solo per intrattenere e divertirsi ma studiate anche per poter costituire una sorta di banco diper testare diverse caratteristiche a cominciare dalla capacità di concentrazione, di attenzione verso il dettaglio, del riuscire visivamente ad andare oltre le apparenze. L’...