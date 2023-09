...proprio la Fratelli tutti a segnare ora il punto di passaggio da un documento di successo a un... E già nel, l'enciclica vale come un'irrevocabile scelta per i poveri. E per la giustizia, il ......è nato esattamente settant'anni fa e ha rivoluzionato l'orologeria diventando il primo... Ognuno di essi porta ildi uno dei cinque oceani del pianeta blu : Artic Ocean, Pacific Ocean,Atlantic ...... gli sarebbe costato, tra le altre cose, anche la perdita di quello che è une proprio status ... quando, dopo dieci partecipazioni consecutive, ildi Harden non compariva tra i convocati per ...

Il vero nome, Deschamps e l’aneddoto di Papin: auguri Desailly! Pianeta Milan