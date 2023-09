“Il tuo video fa ca*are | non siete simpatici” | fan all’attacco contro Enrico Brignano E lui replica così – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) L’ultimodinon è piaciuto a tutti i follower. L’attore si è ripreso insieme alla moglie Flora Canto mentre lascia la città di Venezia. “Stiamo per lasciare questa bellissima città in mezzo all’acqua, diciamo”, esordisce nel. “Questa bellissima città che si chiama… Come si chiama? Lugano? Ah no, Venezia. Mi stavo confondendo. Questo come si chiama? Ponte dei sospiri… Oppure Ponte dei sospesi… O di Equitalia”. Battute che però non sono state apprezzate da tutti i suoi seguaci.tra i commenti si legge: “Noncome volete far credere!”, “Ma molto di più”l’attore, “Un tempo non perdevo un tuo programma. Ora non più! ...