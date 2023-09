Il tonfo a Wall Street di Apple per colpa della Cina | perché ha perso 200 miliardi in due giorni

Leggi su open.online

(Di giovedì 7 settembre 2023) Trema l’impero di, dopo due giornate nere in Borsa. Il titolocasa di Cupertino haoggi oltre il 3% a, dopo aver già ceduto circa il 4% nella giornata di mercoledì. Risultato: secondo le stime degli analisti il gruppo guidato da Tim Cook ha bruciato in due200di capitalizzazioni. A causare lo scivolone in Borsa, le voci diffusesi ieri dalladi un «divieto di iPhone» in arrivo. Non per tutti i cittadini del Dragone certo, almeno per ora. Ma per un numero (e qualifica) notevole di questi. L’uno-due, micidiale, non è arrivato dalle autorità cinesi ma, per ora, da indiscrezionistampa economica occidentale. Per primo è stato ilJournal ...