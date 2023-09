Il testamento di Prigozhin | ecco chi saranno i due uomini chiamati a sostituirlo alla guida della Wagner

(Di giovedì 7 settembre 2023) Che ne sarà del gruppodopo la decapitazione dei suoi vertici? È la domanda che rimbalza senza risposta sui gruppi Telegram di seguaci come nei cabli delle intelligence mondiali da quando l’aereo su cui volavano (con ogni probabilità) Yevgeny, Dmitry Utkin e altre figure di spiccomilizia russa è precipitato nei dintorni di Tver lo scorso 23 agosto. Due mesi dopo aver tentato il «colpo del secolo»ndo un’insurrezione armata contro il potere di Vladimir Putin, fallita, il capoè scomparso. Eliminato secondo ben più di un sospetto su ordine del Cremlino per aver osato sfidare lo Zar, in puro stile Kgb. Mamilizia che ha imperversato per anni dSiria al Nordafrica, sino a combattere ferocemente in ...

Che sarà però chiamato essenzialmente a ratificare decisioni già 'apparecchiate' dallo stesso, nel suo circostanziatosulle cui disposizioni Iacoboni sostiene di aver raccolto ...ha lasciato infatti uncon delle disposizioni precise non solo per la parte economica, ma anche per quella militare. La prima è che il comandante sul campo (colui che sostituirà ...Evgenijera certo che sarebbe morto prematuramente. Da tempo aveva preparato un piano d'azione da eseguire al momento della sua scomparsa. Una sorta di: al figlio Pavel i suoi affari, al ...

I comandanti rimasti del Gruppo Wagner sarebbero tornati in Russia, alla loro base principale di Molkino, nella regione di Krasnodar, per scegliere il successore di Yevgeny Prigozhin. A sostenerlo è ...I comandanti rimasti a guidare il Gruppo Wagner sarebbero tornati alla base principale di Molkino, nella regione russa di Krasnodar, per scegliere il successore di Yevgeny Prigozhin. Lo riferisce il c ...