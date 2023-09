Il tecnico di Rfi Antonio Massa ammette in lacrime | «No Non me l’avevano ancora data l’interruzione della linea»

...all'ingresso della stazione di Brandizzo in ricordo delle 5 vittime "Il mio direttore, ... Il video in questione potrebbe aggravare la posizione dell'indagato Antonio Massa , l'addetto dial ...La nuova data non sarebbe ancora stata inserita nell'Attestazione perché c'è un tempoche ... Hanno fatto i corsi perentrambi ed erano in regola". Anche perché, sostiene, "per spalare nella ...Ecco allora che il passaggio del convoglio potrebbe aver creato, alreferente diAntonio Massa , confusione. Massa era stato informato di alcuni treni ancora in arrivo. Ma sempre lui, ...

Il fratello di Kevin in Procura. Un video inchioda il tecnico Rfi: "Se vi dico treno spostatevi" RaiNews

Si fatica a immaginare il tecnico di Rfi davanti al video girato da Kevin Laganà e diventato prova regina dell’inchiesta. Se sei Antonio Massa non puoi guardare quelle immagini e non avere il cuore in ...E poi lo schianto in diretta telefonica. Dalle telefonate è emerso che sempre Antonio Massa, che aveva il ruolo di ‘scorta', cioè il tecnico di Rfi che accompagna la squadra di operai sui binari, ...