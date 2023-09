Il tecnico di Rfi Antonio Massa ammette in lacrime | «No Non me l’avevano ancora data l’interruzione della linea»

Ilripercorre gli istanti della notte del 31 agosto. Per la prima volta, nonostante i ... La, l'azienda per cui lavora, gli ha messo a disposizione uno psicologO. Travolto dagli eventi, ha ...Antonio Massa è sopravvissuto all'incidente ferroviario di Brandizzo, dove sono morti 5 operai, travolti da un treno in corsa. Ildiè indagato per omicidio colposo e per disastro ferroviario. La Procura di Ivrea in questi giorni ha verificato che quella notte si sono verificate gravi violazioni della procedura di ...Il racconto in lacrime del, scorta ai lavoratori impegnati sui binari, non lascia dubbi: in quel momento gli operai non avrebbero dovuto iniziare il lavoro. E quando, giovedì 31 agosto, ...

Strage Brandizzo, tecnico Rfi Antonio Massa ammette: "Non mi avevano dato autorizzazione" Sky Tg24

E’ con questa frase che Antonio Massa è passato da testimone a indagato per la strage di Brandizzo. Il tecnico scorta che seguiva i cinque operai a lavoro, la sera della tragedia costata la vita anche ...Proseguono le indagini sull'incidente costato la vita a 5 operai. Antonio Massa avrebbe ammesso davanti ai magistrati di aver dato il via libera ai lavoratori sapendo che la linea non era stata interr ...