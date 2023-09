(Di giovedì 7 settembre 2023) Stephen Houser, 35 anni, stava facendo surf sulle spiagge di Long Beach Island (New Jersey) con la sua famiglia quando ha notato un, Gabe McCabe, che lottava contro le forti onde dell'Oceano ...

Stephen Houser, 35 anni, stava facendo surf sulle spiagge di Long Beach Island (New Jersey) con la sua famiglia quando ha notato un nuotatore, Gabe McCabe, che lottava contro le forti onde dell'Oceano

Il surfista salva un nuotatore intrappolato in una mareggiata spaventosa Corriere TV

Un veterano dei Marines ha salvato con la sua tavola da surf un nuotatore intrappolato in un'onda anomala al largo della costa del New Jersey