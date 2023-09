(Di giovedì 7 settembre 2023) Più di due, con una media quattro ore e mezza a notte, per l’equivalente di poco più di trentuno ore a settimana, è il tempo didi cui mamma evengono privati, nel solo primo anno didel loro figlio. A rivelarlo una ricerca promossa da un produttore britannico di materassi e letti. Nell’arco dei dodici, secondo i risultati dello studio, sono circa 975 i viaggi notturni che i genitori compiono per accudire il loro bambino, con una media di quasi tre volte a notte, che si alza a quattro con genitori sotto i venticinque anni. Le madri sono quelle più coinvolte dalla privazione di, con una rinuncia media fissata a cinque ore, rispetto alle tre ore e mezza dei padri. La ricerca, inoltre, ha mostrato che per gli uomini è più facile riaddormentarsi: sette su ...

Il dolore della mamma su Facebook: 'Hodue bambini in un modo che non ha senso '. La vicenda '... 'A un certo punto, durante il, probabilmente uno di loro deve si è mosso o ha scalciato e ...Digiuni, pene corporali e privazioni del. Queste alcune delle 'severe pratiche genitoriali' adottate da una mamma youtuber statunitense,...un bambino che dormiva sullo sgabello dopo 'averla ...È morto nelBill Richardson, ex Governatore del New Mexico, ambasciatore americano presso le Nazioni Unite ... Il mondo haun campione per coloro che sono detenuti ingiustamente all'estero e ...

Il sonno perso di mamme (e papà) nei primi due mesi di vita dei neonati: almeno 4 ore e mezzo Il Fatto Quotidiano

Martinengo, i primi risultati dell'autopsia eseguita sul corpo della bambina di 2 anni e lo straziante racconto del suo papà ...Martinengo, il dramma della bambina di 2 anni trovata morta nel suo letto: un mese prima era stata ricoverata per una febbre molto alta ...