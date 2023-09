Il sondaggio Cnn che incenerisce Biden | la repubblicana Nikki Haley vincerebbe con 6 punti di vantaggio

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 7 settembre 2023) Undella Cnn dice quello che tutti sanno negli Usa ma che nessuno ha il coraggio di esplicitare: bocciato dal 67 per cento dei democratici che non lo vogliono più votare, l’attuale presidente Joesarebbe stracciato nella corsa alle presidenziali del 2024 alla Casa Bianca dall’unica candidata donna, laHalley, ex-ambasciatrice all’Onu. Se si votasse oggi per le presidenziali Usa, in un ipotetico duello con Joel’ex-governatrice della South Carolinafacile con 6diHalley, unica donna in campo nella corsa per la Casa Bianca, al momento è l’unica tra i candidati repubblicani ad avere un netto– con il 49% contro il 43% – sul presidente ...