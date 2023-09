‘Il Sogno di Virgilio’ | arte | cultura e spettacolo nella natura dei Campi Flegrei

(Di giovedì 7 settembre 2023) Presentazione mercoledì 13 settembre, alle ore 16,30 – Palazzo dell’Ostrichina al Parco del Fusaro di Bacoli (Na) Nel segno di Virgilio la terza edizione della rassegna TerrArdente, promossa dall’Ente Parco Regionale dei, nell’ambito della sua mission di tutela e valorizzazione di uno straordinario comprensoriole storicamente perimetrato dai percorsi vergiliani, progetto realizzato con Fondi POC Regione Campania, che vede come linea guida il volume ‘Ildi Virgilio – Al di là delle Porte del Sonno’, curato da Massimo D’Antonio, inedita chiave di lettura per legare mito e, storia edeiall’insegna del grande Poeta e Mago, al centro di un processo di trasfigurazione che tutt’oggi ispira antropologi, ...

