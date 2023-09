Il SoFi Stadium di Los Angeles si è vestito a festa con gala e celebrità per il compleanno di Beyoncé

(Di giovedì 7 settembre 2023) La presentazione della cantanteil 2 settembre 2023, aldi Inglewood, California, durante il suo tour “The Reinassance”, oltre ad essere un successo, ha lasciato grandi momenti da ricordare. Questo spettacolo magnifico rimarrà senza dubbio nella memoria della diva del pop per molto tempo. Tutto questo, grazie il grande pubblico (70.000 spettatori), così come a la presenza a sorpresa di tanteche sono stati invitati a festeggiare i 42 anni della Regina B in un modo davvero speciale. L’omaggio dei tifosi In una dimostrazione di amore e devozione, i fan si sono organizzati attraverso i social media per decorare lo stadiocon palloncini neri e gialli, che simboleggiano la “ape regina”. Inoltre, rispondendo alla chiamata didi indossare ...

Anzi il live andato in scena aldi Los Angeles per una data del Renaissance World Tour si è rivelato ancora più speciale . Sono stati molti i volti noti dello spettacolo e della musica ...Beyoncé ha festeggiato il suo quarantaduesimo compleanno sul palco! Aldi Los Angeles, l'ex beniamina delle Destiny's Child si è esibita davanti a molti personaggi dello spettacolo e della musica, da Justin Bieber ad Adele, da Katy Perry a Kim e Khloé ...Almeno, fino all'arrivo di Beyoncé aldi Inglewood per il suo show spettacolare. X content This content can also be viewed on the site it originates from. In quell'occasione - in cui ...

Beyoncé chiama e le Kardashian rispondono. La regina del pop ha festeggiato i 42 anni sul palco del Sofi Stadium di Los Angeles insieme ai suoi fan e alle tante celebrities accorse per celebrarla, ...