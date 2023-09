Il siparietto con Del Debbio e le parole su Caivano | Se sbagli | paghi

Leggi su iltempo

(Di giovedì 7 settembre 2023) "Benvenuto al vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini": così Paolo Delha accolto Matteo Salvini, in collegamento con lo studio di Dritto e Rovescio. "Paolo, posso dirti che è un onore essere il primo a salutare il tuo splendido pubblico in studio e a casa?", ha ribattuto il ministro. Poi Salvini ha suscitato l'ilarità dei telespettatori, concedendosi undivertente: "Con un Delche, dopo la pausa estiva, trovo in forma straordinaria. Complimenti e spiegami come hai fatto", ha detto. "Le vacanze fanno bene", ha risposto il conduttore. Quindi il vicepremier è intervenuto sugli ultimi fatti di politica e di attualità. L'obiettivo per quanto riguarda il Ponte sullo Stretto di Messina è aprire i cantieri nell'estate del 2024. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ...