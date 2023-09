Il sindaco di Ravenna sveglia il Pd e Meloni sull' ambiente | Sì ai rigassificatori finché serviranno

Si tratta di circa 1.800 famiglie per un totale di 1,2 milioni di euro. Il: "Speriamo il Governo mantenga la parola" Sono stati approvati dalla giunta del Comune dii criteri per l'esenzione dal pagamento della Tari 2023 per cittadini e imprese alluvionati, ..."Durante la discussione dei decreti legati all'alluvione " ha dichiarato ilMichele de ... Con la finalità di sostenere le imprese e le famiglie ravennati colpite, il Comune diè nelle ...'Durante la discussione dei decreti legati all'alluvione - ha dichiarato ilMichele de ... Con la finalità di sostenere le imprese e le famiglie ravennati colpite, il Comune diè nelle ...

Esenzione Tari per gli alluvionati: via libera dal Comune di Ravenna Ravenna e Dintorni

Il Consiglio Comunale di Cervia ha approvato all'unanimità una mozione che richiede l'annullamento dei pagamenti delle utenze luce, gas, acqua e rifiuti per i cittadini e le imprese alluvionate dal 1 ..."Il governo dice 'faremo la flat tax': non lo possono fare. Hanno fermato la riforma fiscale che noi avevamo impostato per aumentare la progressività e l'equità per finanziare la scuola, la ricerca. M ...