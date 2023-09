Il sindaco di New York | crisi dei migranti distruggerà la città

La crisi dei migranti "distruggerà"York. Parola delEric Adams che torna ad attaccare Joe Biden e il governatore del Texas Greg Abbott, un "pazzo", che continua inviare i migranti illegali aYork e in altre città ......invece positivamente la stretta appena messa in campo aYork. Un Cin per ogni immobile "Non si possono avere più di 20 mila appartamenti dedicati agli affitti brevi " aveva rimarcato il. ...La manifestazione "Scala incontraYork" si svolgerà sabato 9 settembre per continuare ad "... con gli onori militari, a cui seguiranno gli interventi deldi Scala Ivana Bottone, del ...

Stretta su Airbnb: il sindaco di Milano Giuseppe Sala considera New York «un riferimento» Vanity Fair Italia

La crisi dei migranti "distruggerà" New York. Parola del sindaco Eric Adams che torna ad attaccare Joe Biden e il governatore del Texas Greg Abbott, un "pazzo", che continua inviare i migranti illegal ...Stretta agli affitti brevi di abitazioni o stanze sulle piattaforme digitali. E' in arrivo un decreto del ministro del Turismo Daniela Santanchè che vuole regolamentare in maniera più stringente le st ...