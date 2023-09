Il profumo preferito di Meghan Markle è una fragranza dalla dolce sorpresa

Leggi su dilei

(Di giovedì 7 settembre 2023) Dalle star possiamo imparare tanti piccoli trucchi di bellezza, perché non prendere spunto ancheloropreferita? Ci sono alcuni profumi buonissimi che non avevamo mai immaginato di provare, almeno fin quando la celeb di turno ce li ha fatti scoprire. È il caso di, ormai diventata una vera ispiratrice in fatto di wellness e beauty: qual è ildi cui non può proprio fare a meno? Scopriamolo insieme. IldiDal set di una famosissima serie tv al matrimonio con un principe, di certonon ha incontrato difficoltà, almeno negli ultimi anni, a fare breccia nel cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Finita sulle copertine ...