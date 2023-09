Il plogging | correre fa bene all’ambiente

L'evento sarà anticipato da un'iniziativa organizzato con Plastic free per pulire spiaggia e pineta, "e camminare per l'ambiente", un percorso tra parco marittimo e pineta che ...I primi asaranno infatti i bambini e i ragazzi dell'oratorio sulla distanza di un chilometro, con partecipazione gratuita, la possibilità di provare il '' (podismo unito alla ...Ilè una attività sportiva ed ambientale insieme. Camminare,e raccogliere rifiuti fa stare bene il corpo e lo spirito ed inoltre risana l'ambiente. Il ha organizzato la giornata di ...

World Plogging Championship | Visitgenoa.it Visitgenoa.it

L’evento sarà anticipato da un’iniziativa organizzato con Plastic free per pulire spiaggia e pineta, “Plogging, correre e camminare per l’ambiente”, un percorso tra parco marittimo e pineta che ...Giovedì 7 settembre appuntamento podistico per tutte le età ad Azzate per celebrare il compleanno dell'associazione che ha sede in paese. Il clou dalle 21 con in gara i "top runners" ...