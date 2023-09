Il più bel secolo della mia vita | recensione | la strana coppia Castellitto-Lundini funziona

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 7 settembre 2023) Ladi Il più belmia, film di Alessandro Bardani che punta tutto sulladi protagonisti: Sergioe Valerioinsieme sono perfetti. In sala. Il cinema è pieno di "strane coppie". Quella formata da Sergioe Valeriosi aggiunge all'elenco di questa lunga e ricca tradizione. I due attori sono i protagonisti del film di Alessandro Bardani, che porta sul grande schermo il suo omonimo testo teatrale, scritto a quattro mani con Luigi Di Capua (una delle tre teste dei The Pills). Sulle assi di legno erano Giorgio Colangeli e Francesco Montanari a interpretare Gustavo e Giovanni, due persone lontanissime per età e sensibilità. Con però in comune una cosa fondamentale: sono ...