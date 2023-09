Il Pallone d' Oro ha già un vincitore? Il nome che già batte tutti nel calcio

(Di giovedì 7 settembre 2023) Lionel Messi è in testa alla lista dei candidati per ild'Oro maschile dopo aver guidato l'Argentina alla gloria della Coppa del Mondo in Qatar. Ad inseguire l'argentino Erling Haaland, Harry Kane, Jude Bellingham e Bukayo Saka inclusi nella lista dei 30 finalisti per il prestigioso premio dagli organizzatori di France Football, che lo scorso anno vide trionfare Karim Benzema. Non c'è il portoghese Cristiano Ronaldo. Messi, giàper sette volte del premio annuale di giocatore mondiale dell'anno, è di nuovo il favorito. Il 36enne, che ora gioca con l'Inter Miami, è stato il trascinatore del suo paese quando ha trionfato in Qatar lo scorso inverno, segnando sette gol nel torneo: alcuni bookmakers danno la quota della sua vittoria ad appena 1,15 volte la posta. Haaland, che la scorsa stagione ha segnato ben 52 gol per il Manchester City, ...

L'unico nome italiano nella lista dei 30 fuoriclasse che potrebbero ricevere il Pallone d'Oro 2023 è quello di Nicolò Barella, cagliaritano di 26 anni, punto di forza dell'Inter di Inzaghi. Il riconoscimento promosso da 'France Football' verrà assegnato il prossimo 30 ottobre.

France Football ha reso nota la lista dei calciatori in lizza per aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento: l'argentino punta l'ottavo trionfo, Ronaldo fuori dopo 19 anni