Il padre e l’agente di Kvara | “È contento di tutto e non pensa di lasciare il Napoli”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 7 settembre 2023) Arrivano novità sul “caso Kavara“, che ilha deciso di aprire con un tweet in cui voleva dare chiarimenti sul rinnovo del calciatore “Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo ditskhelia. Si tratta di “cazzate”. Nessuno delha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore (il cui contratto scade tra 4 anni). Non lo hanno fatto né Mauro Meluso, né Maurizio Micheli, né Aurelio de Laurentiis, né Andrea Chiavelli” Una mossa in puro codice De Laurentiis: “i contratti vanno rispettati”, e giù con la storia che “mio zio Dino fece sequestrare una villa a Federico Fellini”. La clausola di Spalletti e via dicendo. Il repertorio è noto. È una specialità della casa. Ma De Laurentiis è troppo intelligente per non sapere che con quel ...